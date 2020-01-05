الحزن يخيم على كفر الدوار لمصرع أسرة من 7 أفراد حرقا

حالة من الحزن تخيم على محافظة البحيرة بعد وفاة أسرة كاملة مكونة من 7 أفراد بعزبة أبو على، بقرية الطرح، التابعة لكفر الدوار.



وقال عماد بيومي أحد أهالى القرية إن الأسرة توفيت نتيجة حريق منزلها، وبالفحص تبين وجود شبهة جنائية لوجود جروح قطعية فى جثة رب الأسرة والأطفال، مشيرًا إلى أن الحزن يسيطر على الأهالى، الذين يطالبون بسرعة كشف ملابسات الحادث.



وأضاف فى تصريحاته للدستور، أن أفراد الأسرة هم الزوج، الزوجة، أم الزوج، أربعه أطفال ذكور، مؤكدا أن اسم رب الأسرة حسني سعد أحمد علي حسن، ٣٩عامًا، وأولاده هم عمار ومحمد ومسعد وعبد الرحمن، تتراوح أعمارهم من ٤ سنوات إلى 15 سنة، والزوجة تدعى رنا محمد شحتة، وأم الزوج اسمها زينب عبد العال عطية.



وتابع: هذه الجريمة أثرت نفسيًا فى جميع أهالى القرية، خاصة موت الأطفال، فهم أبرياء وليس لهم أى ذنب فيما حدث.





