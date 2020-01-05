أشرف عبدالغفور والد حنان مطاوع في «بنت القبايل»

يصور الفنان أشرف عبدالغفور مشاهده ضمن أحداث مسلسل "بنت القبايل" بشكل شبه يومي، داخل الديكور المخصص للعمل في دهشور.



ويجسد "عبدالغفور" والد "رحيل" التي تجسدها الفنانة حنان مطاوع، وهي فارسة صعيدية، تسعى للأخذ بالثأر من قاتل ابنتها، في إطار درامي اجتماعي.



يذكر أن مسلسل "بنت القبايل" تم تبديل اسمه من "رحيل وزهرة" ليكون العنوان النهائي للعمل، وهو الاسم الأول للمسلسل الذي أعلن عنه المخرج حسني صالح في بداية الأمر.



والمسلسل مأخوذ عن رواية "بنت القبائل"، وينتمي إلى نوعية الأعمال ذات الـ45 حلقة، ويدور في إطار الدراما الصعيدية؛ ليمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية وغيرها من الأحداث.



المسلسل من بطولة الفنانة حنان مطاوع، عمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، محمد رياض، منة فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبدالغفور، ياسمين علي، وغيرهم من النجوم، وهو من سيناريو وحوار شاذلي فرح.