نجاة الفنانة نادية سلامة من حريق التهم شقتها فى أكتوبر.. صور

نجت الفنانة نادية سلامة من الموت بعد احتراق شقتها التي تقطن بها بحي دريم لاند بمدينة السادس من أكتوبر، حيث التهمت النيران محتويات شقتها بالكامل من متعلقات وملابس وأجهزة منزلية ومجوهرات بعد أن وصلت النيران لكل أرجاء الشقة.



وكشفت المعاينة الأولية أن سبب الحريق يرجع إلى انفجار التدفئة أثناء تشغيلها التي أحدثت ماس كهربائي أشعل النيران داخل الشقة في الوقت الذي كانت تحضر الفنانة بعض المتعلقات من سيارتها لتفاجىء بدوي انفجار شديد صادر من شقتها.



وتلقت الحماية المدنية بمدينة 6 أكتوبر بلاغا بنشوب حريق بأحد الشقق السكنية بحي دريم لاند، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء التي سيطرت على الحريق الذي تبين نشوبه في الطابق الأرضي وتم محاصرة النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة.



وأصيبت الفنانة باختناق وكدمات أثناء محاولاتها إخراج بعض محتويات الشقة قبل أن تلتهما النيران وتم نقلها إلى مستشفى الصفا بأكتوبر لتلقي العلاج.



وقالت "نادية"، إن القدر أنقذها من الموت بعد أن نسيت بعض المتعلقات داخل سيارتها وتوجهت لإحضارها لتفاجىء باندلاع النيران في الشقة مشيرة إلى أن الحريق لم يترك أية متعلقات سليمة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي كلفت المعمل الجنائي بمعرفة سبب الحريق.