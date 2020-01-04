الثلاثاء.. الغردقة تستعد لحفل الـ«CAF» و15 فضائية تنقل الحدث

قال تامر نبيل، نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، إن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر واللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، تفقدا القاعة التي ستشهد احتفال إعلان الفائزين بجوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم «كاف» في 7 يناير الجاري التي تستضيفها المدينة، تحت إشراف رجل الأعمال كامل أبوعلي رئيس جمعية الاستثمار السياحي في البحر الأحمر.



أضاف تامر، فى تصريحات صحفية اليوم، أن المحافظ اطمئن على تجهيزات وترتيبات القاعة التي ستضم 600 شخص يمثلون نجوم العالم في كرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، وأبدى المحافظة إعجابه بالتجهيزات التي تليق بالحدث العالمي الذي يساهم بشكل كبير في دعم وتنشيط الحركة السياحية.



أشار نائب رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر إلى أن الحدث من المقرر أن تنقله 15 قناة عالمية.