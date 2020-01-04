صاروخ يستهدف السفارة الأمريكية في بغداد

استهدف صاروخ، منذ قليل، السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.



وأفادت مصادر عراقية، بأنه تم إغلاق مدخل الطريق المؤدي إلى السفارة الأمريكية، بعد سقوط قذيفة الهاون قرب السفارة.



ولم يتم الكشف حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو بشرية نتيجة الهجوم.

