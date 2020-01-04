الأملاح والسكريات سبب أساسي في الصداع النصفي

يعد الصداع النصفي أحد الأمراض الأكثر شيوعًا عالميًا، ما يؤثر في مليار إنسان، وفقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية.



وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" من ابرز الأعراض التي تصاحب نوبات الصداع النصفي أعراض مثل ضبابية الرؤية، والدوخة، والرغبة في القيء، والحساسية للضوء.



وكشفت الدراسات التي اجريت مؤخرًا علي وجود الأطعمة التي تزيد وتيرته وشدة أعراضه، أهمها: الجبن القديم أو شديد الملوحة، والأطعمة المالحة بشكل عام، اللحوم المصنّعة كالسجق والهوت دوج والبرجر والبيتزا، وأيضا المشروبات التي تحتوي على سكريات اصطناعية والتي يتم ترويجها باعتبارها خالية من السكر أو قليلة السعرات، مثل كوكاولا زيرو وغيرها.