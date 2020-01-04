1000 قبيلة ليبية تعلن المقاومة ضد تركيا

أعلن أكثر من 1000 شيخ قبيلة من كل مناطق ليبيا، اليوم السبت، المقاومة ضد الغزو التركي المرتقب، وأكدت على الدفع بأبنائها للالتحاق بجبهات القتال، حسبما أفادت صحيفة المرصد الليبية.



جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم في مدينة بنغازي؛ للرد على موافقة البرلمان التركي على إرسال جنود أتراك إلى ليبيا، دعمًا لحكومة الوفاق غير المعترف بها.



وكان قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، قد أعلن في كلمة متلفزة، ليل أمس، التعبئة العامة والقتال رجال ونساء لدحر الغزو التركي عن الأراضي الليبية، مؤكدًا أن المعركة الحاسمة في طرابلس تشرف على النصر، وأن المعركة أصبحت في مواجهة مستعمر غاشم.