عالم مصريات: «الآثار» اكتشفت جعرانًا منحوت عليه «هابي نيو يير»

قال الدكتور بسام الشماع، الباحث في علم المصريات وعضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، إن من بين اكتشافات وزارة الآثار خلال عام 2019 جعران في المنيا منحوت عليه "ويب نفر رمبت".



وأوضح بسام الشماع، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، والمُذاع على فضائية "dmc"، أن العبارة تعني بداية حسنة وطيبة وجميلة للعام، وهذه هي "هابي نيو يير" من عشرات السنين التي كان يقولها المصري القديم.



وأضاف باحث في علم المصريات، أن المصري القديم رصد تحركات الشمس، ثم عمل مشاهدات قمرية وأشكال وتحركات القمر ما بين البدر والهلال وغيره، مشيرًا إلى أن المصري القديم هو صاحب أول تقويم في العالم أجمع.



وأشار إلى أن المصري القديم رصد أن الشمس عندما تكون في هذا المكان هو أول يوم في المطر دون تسميات، وأول فصل توصل إليه المصري القديم هو فصل المطر، ثم ربطوا بين مشاهدة القمر والفيضان ونجمة الشعرة اليمانية، في إعداد التقويم.