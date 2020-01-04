«الزراعة» تغلظ عقوبة الذبح خارج المجازر

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هيئة الخدمات البيطرية من ضمن الأدوار المنوطة بها حماية الصحة العامة، والثروة الحيوانية وحماية البئية، في إطار تنمية الثروة الحيوانية.



وأضاف محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري"، المُذاع على فضائية "إم بى سى مصر2"، أن جميع اللحوم التي يتم تناولها تُفحص بشكل دقيق من القائمين على الطب البيطري بإدارة المجازر على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من سلامتها وجودتها قبل وصولها للمواطنين.



وشدد "القرش" على أن اللحوم التي لا تذبح في المجازر تكون مخالفة للاشتراطات التي ينص عليها القانون، ومن بينها أن يصل الحيوان لـ400 كيلو ليتم ذبحه من أجل زيادة إنتاج الثروة الحيوانية.



وأوضح متحدث وزارعة الزراعة أنه يتم فحص الماشية أيضًا قبل الذبح من خلال حملات التحصين، وهناك أيضًا متابعة لإدارة المخلفات للحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى تغليظ العقوبة في حالة التلاعب بأي من هذه الأمور، منوهًا بأن متوسط أسعار اللحوم في الأسواق المصرية يتراوح ما بين 80 و100 جنيه.