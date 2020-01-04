عقوبة تنتظر رئيس مصلحة الضرائب فى تهمة الرشوة

كشف المحامى أيمن محفوظ عن عقوبة تنتظر رئيس مصلحة الضرائب فى قضية رشوة، التى تداولتها وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية وأحدث ضجة على السوشيال ميديا.



وقال محفوظ إن نص المواد من ١٠٣ عقوبات وحتي المادة ١٠٨ من ذات القانون، يقول بعقوبه تصل إلي السجن المؤبد وقد تصل للاعدام إذا كان الغرض من الرشوة هو جريمه يحكم بالعقوبه الأشد.



وأضاف فى تصريح خاص لـ"الدستور" أن القانون قد حصر كافة أشكال الرشوة المصورة من قبول العطيه من أجل عمل أوامتناع عن عمل من اعمال وظيفته أو خارجها، مؤكدًا أن القانون قد اعفي الراشي او الوسيط من العقوبة إذا ارشدا السلطات للقبض علي المتهمين أوساعد في القبض عليهم.



وقال فى نهاية تصريحاته:" الرشوه عقوبتها تصل للسجن المؤبد الا إذا كانت لغرض إجرامي أخطر مثل ازهاق النفس وغيرها، فتكون عقوبة الجرم الذي من أجله تمت الرشوة".



كان قد أمر النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.



وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم نفاذا لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها.



وتهيب النيابة العامة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عنها بشأنها.









