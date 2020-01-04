دينا تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ59 بطريقة خاصة (فيديو)
السبت 04/يناير/2020 - 12:21 م
هدير شعراويطباعة
هنأت الراقصة الاستعراضية دينا، الفنانة إلهام شاهين، بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".
ونشرت "دينا" مقطع فيديو من صور تجمعهما وأخرى من الاحتفال بعيد ميلادها مع عدد من الأصدقاء، وعلقت قائلة: "كل سنة وإنتي طيبة حبيبتي ودايما منورة الدنيا بضحكتك عقبال ١٠٠ سنة صحة وسعادة".
وكانت الفنانة إلهام شاهين قد احتفلت بعيد ميلادها الـ59، أمس الموافق 3 يناير، وهي من مواليد 1961. شاهد
ونشرت "دينا" مقطع فيديو من صور تجمعهما وأخرى من الاحتفال بعيد ميلادها مع عدد من الأصدقاء، وعلقت قائلة: "كل سنة وإنتي طيبة حبيبتي ودايما منورة الدنيا بضحكتك عقبال ١٠٠ سنة صحة وسعادة".
وكانت الفنانة إلهام شاهين قد احتفلت بعيد ميلادها الـ59، أمس الموافق 3 يناير، وهي من مواليد 1961. شاهد