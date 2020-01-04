ضبط عصابة سرقت شركة خاصة بالقنطرة غرب

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، تحت إشراف اللواء جمال غزالي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والعميد محمود هندي، مدير المباحث الجنائية، في كشف غموض سرقة شركة لشحن البضائع بالقنطرة غرب.



كان مركز شرطة القنطرة غرب قد تلقى بلاغًا يفيد بسرقة شركة لشحن البضائع بالقنطرة غرب، كشف خلاله السيد "ع. أ. ا"- صاحب الشركة، مقيم بالمحلة الكبرى غربية- أنه أثناء قيامه بمباشرة أعماله بداخل الشركة وتسليم مبالغ نقدية لبعض التجار فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص ملثمين بالدخول إلى الشركة وبحوزتهم أسلحة نارية فرد خرطوش وطبنجة صوت وإطلاق ثلاثة أعيرة نارية من الطبنجة الصوت وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، وهربوا بسيارة ماركة "جيلي إم جراند" فيراني اللون، كانت بانتظارهم، وتبين بالفحص العثور على 3 فوارغ لطبنجة صوت بمكان الواقعة وتم التحفظ عليهم.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة المتهم "محمد. س. أ. م"، وشهرته محمد الصعيدي 34 عامًا، تاجر- مقيم بالقنطرة غرب- سبق اتهامه في عدة قضايا، ولمروره بضائقة مالية ولعلمه بأن المجني عليه يحضر مبالغ مالية إلى مقر الشركة وتسليمها لعملائه، اشترك لتنفيد الواقعة مع كل من "عماد. م. س. ش" وشهرته عماد بنده، 27 عامًا- مقيم بالقنطرة غرب- و"أحمد. ح. س" وشهرته أحمد خردة، 26 عامًا- مقيم بالقنطرة غرب- و"إبراهيم. أ. ع" 25 عامًا، عاطل- ومقيم بحي السلام- سبق اتهامه في 13 قضية و"مصطفى. ع. م" عاطل- ومقيم بحي السلام دائرة قسم ثان الإسماعيلية- سبق اتهامه في 9 قضايا.



وتمكنت القوات من التوصل إلى أن المتهمين ارتكبوا الواقعة بسيارة ملاکی الشرقية، مستأجرة من معرض تأجير سيارات بمحافظة الشرقية بمعرفة المتهم الثاني.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كل من المتهم الثاني وبحوزته بندقية خرطوش شوت جن عبار 12 مم و4 طلقات من العيار ذاته، ومبلغ مالي 45 ألف جنيه، والسيارة المستخدمة بالواقعة، والمتهم الثالث وبحوزته طبنجة صوت ومبلغ مالی 40 ألف جنيه.



وبمواجهة المتهمين اعترفوا تفصيليًا بارتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الأول وبالاشتراك مع آخرين.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم، وعرضهم على النيابة العامة.