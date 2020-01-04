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على مسعود: الدولة تجنى ثمار المشروعات القومية (فيديو)

السبت 04/يناير/2020 - 11:07 ص
الدكتور علي مسعود
الدكتور علي مسعود
ياسمين عباس
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قال الدكتور على مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بنى سويف، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري نجح فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار، سواء فى سعر الصرف، أو سوق المال، أو فى مستويات الأسعار.

وأضاف على مسعود، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الدولة المصرية بدأت تجنى ثمار المشروعات القومية التي تم إنشأها خلال الأربع سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي تم إنجازها كانت مركزة لشيئين هما: "أن تكون منتشرة في أنحاء الجمهورية كافة، وهذا ضمن توجه الدولة لتحقيق النمو الاستيعابى".

وأشار إلى وجود عدد كبير جدًا من المشروعات التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للمواد الخام المحلية، لافتًا إلى تركيز الرئيس عبدالفتاح السيسي على بناء الإنسان المصري، والذي يرتكز على جانبي التعليم والصحة.

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