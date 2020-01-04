مشروب كحولى يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام

قد تكون قرأت أو سمعت في مكان ما أن استهلاك الكحول يأتي مع مجموعة متنوعة من الامتيازات الصحي، بشرط أن يتم تناوله باعتدال.



ووفقًا للعلماء، فهناك مشروب كحولي شهير؛ إلا وهو "التيكيلا" يمكن أن يساعد في الوقاية من هشاشة العظام حسبما جاء بموقع " healthybuilderz" الطبي.



وهو مشروب مكسيكي مفيدًا جدًا للأفراد المعرضين لخطر كبير للإصابة بمرض العظم المذكور وكذلك لأولئك المصابين به بالفعل.



وأوضح الأطباء، أن "التيكيلا" من المشروبات الطبيعة التي تساعد في علاج الكثير من الأمراض المرتبطة بالعظام.



وأكد الباحثون، أن النبات يسمى "الصبار الأزرق"، يشار إليها أيضًا أحيانًا باسم "tequila agave"، فهو من أصل مكسيكي.



بخلاف صناعة التكيلا، يستخدم "الصبار الأزرق" أيضًا كنبات طبي في المكسيك، ذلك لأنه يتميز بخصائص مضادة للميكروبات، ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.



يقول العلماء إن بعض المواد الموجودة في الصبار الأزرق يمكن أن تساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم والمغنيسيوم بشكل فعال.





نتائج تجارب أجريت على الفئران

استنادا إلى مركز البحوث والدراسات المتقدمة، وهو مؤسسة علمية مقرها في المكسيك، أظهرت الفئران المختبرية التي تناولت السكريات من الصبار الأزرق علامات على تكوين عظم جديد.



وتسمى السكريات المذكورة بالفركتانات، وهي التي تجعل الصبار الأزرق مثاليًا أيضًا كبديل للسكر المكرر.



وبالعودة إلى الفئران المختبرية التي أعطيت سكريات الصبار الأزرق، فقد اكتشف العلماء أن دمائهم يحتوي على ما يصل إلى 50 في المائة من الأوستيوكالسين، علامة لتكوين العظام، من الفئران التي لم تتغذى على تلك السكريات.



وكان وجود المزيد من أوستيوكالسين في دم الفئران المختبرية علامة واضحة على أن أجسامهم أنتجت خلايا عظام جديدة ضرورية للعظام الأقسى والأكبر.



كما ثبت علميا أن بعض المركبات في الصبار الأزرق تعمل على خفض الكوليسترول، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.