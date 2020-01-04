اليوم.. انطلاق مسلسل «الأخ الكبير» على قناة «cbc»

تعرض قناة "cbc"، مساء اليوم السبت، أولى حلقات مسلسل "الأخ الكبير"، الذي يخوض بطولته الفنان محمد رجب، وينتمي الأعمال للدراما المطولة ذات الـ45 حلقة.



وتتضمن أحداث الحلقة الأولى طبيعة عمل شخصية محمد رجب، حيث يجسد دور سائق يدعى "حربي أبو رجيلة" يقطن في إحدى المناطق الشعبية، ولديه شقيقتين الأولى هبة مجدي "صفية"، والأخرى طفلة صغيرة تدعى "صباح"، فيما تؤدي الفنانة دينا فؤاد دور زوجته "عبير" وينتظران مولودها الأول، ويتولى شئون والده الذي يجسده الفنان أحمد حلاوة الذي يعمل في صيانة الأدوات القديمة.



ويعرض المسلسل من السبت للأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة الحادية عشرة في صباح اليوم التالي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، بطولة محمد رجب، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة.