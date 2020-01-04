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عالم

قُتل فى غارة أمريكية.. من هو شبل الزيدى زعيم «كتائب الإمام على»؟

السبت 04/يناير/2020 - 02:31 ص
شبل الزيدي
شبل الزيدي
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أعلن التلفزيون العراقي، منذ قليل، مقتل شبل الزيدي، الأمين العام لحركة العراق الإسلامية (كتائب الإمام علي) في الغارة الجوية الأمريكية التي استهدفت مركبتين، صباح اليوم السبت، في منطقة التاجي شمال العاصمة العراقية بغداد، وقُتل فيها 6 أشخاص من قيادات الحشد الشعبي، بينهم «الزيدي» وفق قناة «العربية».

يأتي هذا بعد 24 ساعة على غارة مماثلة أدّت إلى مقتل كل من نائب رئيس هذا التشكيل العسكري الموالي لطهران، والجنرال الإيراني الواسع النفوذ قاسم سليماني.

من هو شبل الزيدي؟
برز اسم الأمين العام لـ«كتائب الإمام علي» شبل الزيدي، الذي كان سابقاً شخصية معروفة في صفوف «جيش المهدي» التابع لمقتدى الصدر، ويُزعم أنه أحد أكثر قادته المذهبيين شراسة. وكان قد سُجن أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق إلا أن الحكومة العراقية أطلقت سراحه في عام ٢٠١٠.

وبحسب تقرير لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فإن شبل الزيدي متهم بنشاطات تجارية في العراق لصالح إيران.

ويتهم التقرير، أمين عام (كتائب الإمام علي)، بالتورط في تهريب النفط إلى إيران، وجمع الأموال لصالح حزب الله، وإرسال المقاتلين العراقيين إلى سوريا لتقوية الحرس الثوري الإيراني.

وبحسب التقرير، فإن شبل الزيدي عمل نيابة عن قوات الحرس الثوري في تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي للخدمات المالية أو غيرها من الخدمات لدعم حزب الله.

ويضيف التقرير أن «الزيدي» عمل منسقًا ماليًا بين الحرس الثوري الإيراني والجماعات المسلحة في العراق، وساعد في تسهيل الاستثمارات العراقية نيابة عن قائد الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

كما قام بتنسيق تهريب النفط من إيران، وتهريب النفط إلى سوريا لصالح إيران، وأرسل مقاتلين عراقيين إلى سوريا بناءً على طلب من الحرس الثوري الإيراني.

ويشير التقرير، إلى أن «الزيدي» حافظ على علاقات عمل وثيقة مع مسؤولي حزب الله وممول حزب الله «أدهم طباجة»، بجانب توفير الحماية للشركات في العراق التي يمولها حزب الله.

كما عمل الزيدي مع كبار مسؤولي حزب الله لتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى لبنان للمساعدة في تمويل مشاركة حزب الله في النزاع السوري.

ويضيف التقرير، أن أمين عام كتائب الإمام علي نقل مبالغ كبيرة من المال إلى «طباجة»، وعمل مع شخص اسمه محمد المختار كلاس لتسهيل حركة المبالغ النقدية بالجملة من العراق إلى لبنان لصالح طباجة، فضلاً عن أن «الزيدي» شريك ومؤسس شركة S.A.R.L العالمية، المملوكة أو المسيطر عليها من قبل طباجة، وفق تقرير الخزانة.

و«كتائب الإمام علي» هي جناح مسلح لـ«حركة العراق الإسلامية»، ويرتدى أعضاؤها زياً رسمياً مدججين بالسلاح. وبرز نشاطها في مناطق آمرلي وطوز وديالى وتحارب إلى جانب ميليشيات شيعية عراقية أخرى، تعمل كلها بتفويض إيراني.

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