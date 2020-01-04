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فن

أحمد حاتم يوشك على انتهاء تصوير مسلسل «اطمنى»

السبت 04/يناير/2020 - 01:39 ص
جريدة الدستور
منار إبراهيم
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أوشك الفنان أحمد حاتم على إنهاء تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل «اطمني» الذي يخوض بطولته بمشاركة الفنانة يسرا اللوزي ونخبة من نجوم الفن.

وقال مصدر داخل فريق العمل، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه من المقرر أن ينتهي فريق العمل من تصوير كافة المشاهد خلال أسبوع على أقصى تقدير، مشيرًا إلى أن صناع العمل يصورون المشاهد على قدم وساق وبشكل شبه يومي داخل الديكور المخصص للعمل بمدينة 6 أكتوبر، خاصة وأن يسرا اللوزي حامل بالشهور الأخيرة، وتحاول إنهاء مشاهدها بأقصى سرعة.

وأضاف المصدر، أن أسرة المسلسل لم توقف التصوير خلال الفترة الماضية احتفالًا بحلول العام الجديد، رغم انشغال بعض أبطال العمل بأعمال فنية أخرى أيضًا، مؤكدًا أنه من المقرر عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

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