النائب العام يأمر بالتحقيق فى «رشوة رئيس الضرائب»

أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في واقعة ضبط رئيس مصلحة الضرائب متلبسًا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.



وأهابت النيابة العامة بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما تتداوله من أخبار عن الواقعة، والالتزام بالبيانات الرسمية التي ستصدر عن النياية العامة بشأنها.



وألقت هيئة الرقابة الإدارية، مساء الجمعة، القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين بتهمة تلقي رشوة.



وقالت الهيئة في بيان، إن عبد العظيم ضبط متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.



وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أصدر القرار رقم 712 لسنة 2018 بندب عبدالعظيم حسين عبدالعظيم رئيسا لمصلحة الضرائب المصرية، خلفا لـ"عماد سامى"، الذى انتهت فترة انتدابه لهذا المنصب، اعتبارا من الخميس 13 ديسمبر، ولمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بطريقة التعيين أيهما أقرب.



وشغل عبدالعظيم حسين، منصب رئيس مركز كبار الممولين.