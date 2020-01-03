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توك شو

إيمي سلطان: «عمري ما رقصت في كباريه» (فيديو)

الجمعة 03/يناير/2020 - 07:34 م
إيمي سلطان
إيمي سلطان
سناء إسماعيل
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قالت الراقصة إيمي سلطان، إن الصورة الذهنية السيئة لدى الناس عن الرقص الشرقي تكونت بسبب الأماكن التي يقدم فيها.

وأضافت «إيمي» خلال لقائها في برنامج «فنجان قهوة» مع الإعلامي أحمد مجدي، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «الأفلام الحديثة تقدم الراقصات في أماكن مليئة بالخمور ومحاطة بعدد كبير من الرجال، وسط أضواء مظلمة وأدخنة تشتعل من حولها، فمن الطبيعي ألايحب الأشخاص هذه الأماكن».

وتابعت: «قارن بين هذا المشهد ومشهد في أي فيلم قديم مثل فيلم «عفريتة هانم» بالأوبريتات الموجودة فيه والاستعراضات والراقصات».

وأكدت أنها لم ترقص يومًا في «كباريه» وتلقت عروضا لكنها رفضتها، لأنه ليس مكانها، مشيرة إلى أنها تقدم رقصا بطريقة معينة حتى لو رقصت في مثل هذه الأماكن فلن يحبها أحد، لما يتضمنه رقص الكباريهات من إثارة أو أن ترقص ويرمي عليها أحد الأشخاص مبالغ مالية.

وكشفت عن أنها ذات مرة تعرضت لمثل هذا الموقف بأحد الفنادق الكبرى عندما قام أحد الأشخاص بإلقاء مبالغ مالية عليها خلال تقديمها فقرتها الاستعراضية، لكنها توقفت عن الرقص وتم طلب الأمن لذلك الشخص، وغادرت هي الحفل بعدها مباشرة.

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