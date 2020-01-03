-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر ترفض بيان الجامعة العربية بإدانة التدخلات التركية فى ليبيا

الجمعة 03/يناير/2020 - 05:23 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
وكالات
طباعة
استنكرت قطر، في بيان، اليوم الجمعة، الرفض العربي للتدخلات في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إنها "تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة تخصيصَ   الأمين العام لجامعة الدول العربية التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا بالرفض".

وأضافت الوزارة -في بيانها- أن "هذا التصريح يخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019 والذي تضمن رفض التدخلات الخارجية عمومًا".

وأضاف البيان "كما أنه تجاهل تدخلات أطراف عربية في ليبيا بدعم الميليشيات المسلحة التي قوّضت الجهود الأممية في السلام وأجهضت الحوار الوطني الليبي الجامع في مهده".

وواصل البيان: "الانتقائية التي ينضح بها التصريح المذكور والوارد في الموقع الإلكتروني الرسمي لجامعة الدول العربية تدعو للدهشة كونها لا تعكس الإجماع العربي الذي يجب أن تمثله الجامعة من ناحية، وكونها تأتي بعد صمت طويل طوال الأشهر الماضية عن دعم أطراف عربية للميليشيات المسلحة في هجومها على العاصمة طرابلس وترويعها الشعب الليبي ومحاولتها للاستيلاء على السلطة من الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا".

ودعت قطر خلال البيان، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى توخي الدقة في تعبيرها عن الموقف الكلي للدول الأعضاء.

ووافق البرلمان التركى، مساء الخميس، على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا في جلسة طارئة للتصويت على مذكرة التفويض بشأن إرسال تلك القوات.

وزعمت المذكرة أن هذه الخطوة تأتي لـ«حماية المصالح الوطنية انطلاقًا من القانون الدولي واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضد المخاطر الأمنية والتي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا».

وينشر نظام رجب طيب أردوغان عملاءه من الإرهابيين والمتشددين فى عدد من المدن السورية والليبية، دعمًا للميليشيات الإجرامية والمتطرفة التي تواجه الجيشين السوري والليبي.

وشهد القرار إدانات عربية ودولية واسعة، باعتباره انتهاكًا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

إلغاء «التموين» تدريجيًا فى 2020.. شائعة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نائب عراقي يكشف سيناريوهات الرد الإيراني على مقتل سليماني

منذ حوالي 9 ساعات

تركيا تطالب رعاياها في طرابلس بالتوجه لمصراتة

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من السعودية بعد اغتيال قاسم سليمانى

الصور

image description

استمرار سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة بمطروح (صور)

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

مقاعد كورنيش سوهاج عكس الاتجاه.. ومواطنون يسخرون (صور)

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

الأكثر قراءة

أول تعليق من السعودية بعد اغتيال قاسم سليمانى

نائب عراقي يكشف سيناريوهات الرد الإيراني على مقتل سليماني

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

منقذ «فتاة المنصورة»: «حاولت الاحتماء بمحل وطردها صاحبه»

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

أفضل أنواع النبات لمحاربة السرطان

النظام الغذائي النباتي يضر بصحة الأعصاب

طريقة التخلص من دهون البطن

10 أطعمة تعوض نقص الفيتامينات

الرئيس نيوز

تقارير إيرانية: نقل جثمان سليماني إلى طهران وإقامة موكب جنائزي بالعراق

أول تعليق من السعودية على اغتيال قاسم سليماني

تحليق عشرات الطائرات الأمريكية فوق مبنى قاعدة «عين الأسد» الجوية بالعراق

سويسرا تسلم رسالة من واشنطن لطهران بشأن مقتل سليماني

منوعات

دراسة: النوم على أسرة منفصلة يحمى من المشاكل الزوجية

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

5 معتقدات شائعة وخاطئة حول التمارين الرياضية

كشكول

تعليمات أمن جامعة الأزهر للطلاب والزائرين فى امتحانات الفصل الأول

تعليم الغربية تكشف موقف الامتحانات من حالة الطقس السيئة

"أنتي مجنونة مش عارفة بتكلمي مين".. تفاصيل جديدة بواقعة الإسكندرية

"سيلفي سحب ورقة الامتحان" يثير سخرية مواقع التواصل

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
مؤمن المحمدي
حكاية أحمد ومنى
محمد أبو حامد
أحبائى المسيحيين كل عام وأنتم طيبون
المزيد
ads

الثقافة

«ثقافة بني سويف» تناقش بطولات الشرطة المصرية

«الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية» على مائدة مكتبة القاهرة

«محاربة العنف ضد المرأة» بثقافة أسيوط

«خاطرات» سعيد توفيق بصالون حجازى ببيت الشعر

صفحتنا ع الفيس بوك