عمر العبداللات يتألق مع جمهور لوس انجلوس في حفل ضخم

حقق الفنان عمر العبداللات نجاحًا كبيرًا في أهم الحفلات الفنية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بمناسبة رأس السنة الميلادية 2020، حيث شهد الحفل حضورًا كبيرًا من مختلف الجاليات العربية المقيمة فيها.



وقدم عمر العبداللات مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، والتي أثرى بها الحفل وأشعل الحماس وسط أجواء من الفرح والبهجة وردد معه الجمهور كلمات أغنياته حتى ساعات الصباح الأولى، ونظم هذا الحفل شركة "Petra Events".



وأعرب "العبداللات"، عن سعادته الكبيرة بلقاء الجمهور المغترب الأردنى والعربي، واشتياقه للوقوف أمامه متمنيًا لعالمنا العربي والأردن بشكل خاص السلام والأمان مع الأيام الأولى لعام جديد فيها كل الخير.



من ناحية آخرى، يستقبل عمر العبداللات في بداية السنة الجديدة موسمًا فنيًا حافلًا ومتنوعًا، حيث يستعد للمشاركة في مجموعة كبيرة من الحفلات والمشاركات الفنية العربية والأوروبية، حيث يحيي أولى حفلاته الغنائية الجماهرية في الموسم الجديد في دولة الإمارات العربية بإمارة الشارقة في فعاليات أمسيات "هلا بالمجاز" في 10 يناير الجاري، وذلك على مسرح المجاز.