-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إصابة 6 بينهم سياح في حادث سير بالبحر الأحمر

الجمعة 03/يناير/2020 - 03:58 م
حادث سير
حادث سير
كتب -علي عواد
طباعة
أصيب قبل قليل 6 أشخاص بينهم 3 ألمان وأمريكيان اثنان، وسائق مصري، بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق القادم من منطقة الجلالة اتجاه الزعفرانة بالكيلو 11، وجارِ اتجاذ الاجراءات القانونية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، اخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الجلالة القادم في اتجاة البحرالاحمر، واسفر الحادث عن اصابة 6 اشخاص، وعلي الفور تم الذفع بسيارات الاسعاف ونقل المصابين لاقرب مستشفي والدفع بقوة امنية لمعاينة موقع الحادث.

وأكد مصدر طبي أن الإصابات مابين كدمات وسحجات وجروح وخلع بالكتف والمصابين حالتهم مستقرة، وجارِ تقديم العلاج اللازم لهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 6 فى انقلاب سيارة بطريق "الإسكندرية- مطروح"

إصابة ضابط وأسرته فى حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

إصابة 8 أشخاص في حادث بطريق الغردقة رأس غارب

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الغردقة - رأس غارب

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

إصابة 6 بينهم سياح في حادث سير بالبحر الأحمر

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

منذ حوالي 20 ساعة

ضحية تحرش المنصورة: «العيال صوّروني.. وصاحبتي سابتني»

منذ يوم

مصر ترفض «غزو ليبيا»: ندعو المجتمع الدولي لوقفة عاجلة

الصور

image description

روجينا تؤدي صلاة الجمعة بالروضة الشريفة (صورة)

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

مقاعد كورنيش سوهاج عكس الاتجاه.. ومواطنون يسخرون (صور)

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

الأكثر قراءة

إصابة 6 بينهم سياح في حادث سير بالبحر الأحمر

الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الباردة.. واليوم أمطار رعدية

أول تعليق من ترامب بعد مقتل سليماني

كلمات أغنية «سالمونيلا» للمطرب تميم يونس

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

أهمية «حمية البحر المتوسط» لمرضى الكلى

البروتين يعالج فشل القلب بعد النوبات

4 أعراض لمرض «شره الطعام»

«الإرهاق» مؤشر للعديد من الأمراض الخطيرة

الرئيس نيوز

قتل مع سليماني.. تعرّف على القيادي العراقي أبو المهدي المهندس

«فوربس»: التوترات مع إيران ترفع أسعار النفط إلى نقطة الغليان

"الحشد الشعبي": تشييع جثمان المهندس غدًا من بغداد ودفنه في نجف الأشراف

العميد إسماعيل قاآني يخلف قاسم سليماني في قيادة فيلق القدس

منوعات

«أرقام مفزعة».. حرائق أستراليا قتلت نصف مليار حيوان و12 إنسانًا

بعد موت صغارها.. قطة تتبنى كلاب

5 معتقدات شائعة وخاطئة حول التمارين الرياضية

«جوجل» يحتفى بذكرى العالم المصرى نبيل على.. من هو؟

كشكول

"سيلفي سحب ورقة الامتحان" يثير سخرية مواقع التواصل

تنبيه عاجل لمديري مدارس الثانوية العامة

راشد العبادي عميدًا لـ"تجارة بنها"

لتخفيف التوتر باللجان.. عميد "تمريض سوهاج" توزع الحلوى على الطلاب

إسلام سياسي

الإفتاء تطلق هاشتاج «كلنا جيش مصر».. وتنشر فيديو لفضل الجيش المصري

الإفتاء: التدخل التركي في ليبيا انتهاك صارخ للشرعية

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

مقالات الرأي
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
مؤمن المحمدي
حكاية أحمد ومنى
محمد أبو حامد
أحبائى المسيحيين كل عام وأنتم طيبون
المزيد
ads

الثقافة

«ثقافة بني سويف» تناقش بطولات الشرطة المصرية

«الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية» على مائدة مكتبة القاهرة

«محاربة العنف ضد المرأة» بثقافة أسيوط

«خاطرات» سعيد توفيق بصالون حجازى ببيت الشعر

صفحتنا ع الفيس بوك