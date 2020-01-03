إصابة 6 بينهم سياح في حادث سير بالبحر الأحمر

أصيب قبل قليل 6 أشخاص بينهم 3 ألمان وأمريكيان اثنان، وسائق مصري، بإصابات متفرقة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق القادم من منطقة الجلالة اتجاه الزعفرانة بالكيلو 11، وجارِ اتجاذ الاجراءات القانونية.



تلقت غرفة عمليات النجدة، اخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بطريق الجلالة القادم في اتجاة البحرالاحمر، واسفر الحادث عن اصابة 6 اشخاص، وعلي الفور تم الذفع بسيارات الاسعاف ونقل المصابين لاقرب مستشفي والدفع بقوة امنية لمعاينة موقع الحادث.



وأكد مصدر طبي أن الإصابات مابين كدمات وسحجات وجروح وخلع بالكتف والمصابين حالتهم مستقرة، وجارِ تقديم العلاج اللازم لهم.