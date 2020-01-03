الناتو: سلامة قواتنا في العراق "أساسية"

ذكر حلف شمال الأطلسي (ناتو) أنه يراقب عن كثب الوضع في المنطقة عقب مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية أمريكية في بغداد، حيث ينفذ الحلف مهمة تدريبية.



وقال القائم بأعمال الناطق باسم الحلف ديلان وايت: "بناء على طلب الحكومة العراقية، تساعد بعثة الناتو في البلاد في تعزيز القوات العراقية ومنع عودة داعش، وسلامة أفرادنا في العراق أساسية، ونواصل اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الضرورية".



وأضاف: "يراقب الناتو الوضع في المنطقة عن كثب، ومازلنا على تواصل وثيق ومنتظم مع السلطات الأمريكية".



وأعلن التلفزيون العراقي، مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد «فيلق القدس» بالحرس الثوري الإيراني، وأحد القيادات العسكرية الإيرانية، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي، و6 آخرين، إثر قصف جوي استهدف مطار بغداد الدولي بـ3 صواريخ «كاتيوشا» أثناء اجتماعهم بقادة الحشد الشعبي في الساعات الأولى من فجر الجمعة.