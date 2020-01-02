-
الجمعة 03 يناير 2020 الموافق 08 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«إنذار للأجيال».. محمد الباز يفضح الإخوان في «أيام مرسى»

الخميس 02/يناير/2020 - 11:01 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز خلال حفل التوقيع
حسام الضمراني
طباعة
شهد حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» مساء اليوم في دار بتانة للنشر، حضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والنائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، وعددا من الكٌتاب والصحفيين والمثقفين أبرزهم الشاعر محمد العسيري رئيس تحرير جريدة «الدستور» والكاتب الصحفي أشرف عبد الشافي، والكاتب الصحفي أحمد المريخي، والكاتب الصحفي محمد سميح، والكاتب الصحفي عبد الوهاب داود، والكاتب والروائي فتحي سليمان، والدكتور عاطف عبيد رئيس دار بتانة للنشر.

في البداية، قال الناقد الأدبي شعبان يوسف، إن كتاب «أيام مرسي» يرفع شعار «حتى لا ننسى» من خلال رصد الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» لوقائع ووثائق تؤصل لفترة الجماعة الإرهابية وما اقترفوه من جرائم في المجتمع المصري.

وأضاف شعبان خلال حفل توقيع ومناقشة كتاب «أيام مرسي» أن مؤلف الكتاب استطاع من خلال هذا الكتاب حتى بعد مرور سبع سنوات على رحيلها يوثق للحظة تاريخية تمثلت في تولي محمد مرسي وجماعته للحكم.

من جانبها، أكدت الكاتبة والمحامية أميرة بهي الدين، إن كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز، يستحق القراءة أكثر من مرة، لأن حجمه وما يضمه من وثائق وشهادات ومواقف تستدعي قراءة مغايرة.

وأوضحت أميرة بهي الدين أن الكتاب يوثق ويحاكم ويحلل كوثيقة عن حقبة زمنية عشنا فيها، وهو يدق جرس إنذار للأجيال القادمة بأن «لا يقعوا في الكمين» على حسب وصفها.

وأضافت أن كتاب «أيام مرسى» ثلاثي الأبعاد لما يقدمه من صور ووثائق ومنهجية لعدد من الأحداث التي عشناها وقت حكم مرسي، وأنه استطاع جمع كل هذه الصور.

أما الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، قال إن فكرة كتاب «أيام مرسي» راودته خلال عمله في الصحافة، والدافع الأساسي لها أن المصريين هم أصحاب الحق وليس جماعة الإخوان، خاصة وأن مؤلفاتهم ترسخ لذلك دائمًا.

وأضاف «الباز» أنه لا يدافع عن النظام السياسي بقدر دفاعه عن مصر الوطن، وهو من ضمن الأسباب التي جعلته يستكمل كتابة المؤلف، وهو دور أي كاتب وصحفي ومثقف في معركة الوعي، وذلك بالاعتماد على الوثائق عند سرد الوقائع، وأن الهدف من الكتاب أن هؤلاء لا يدخلوا المدينة مرة ثانية في إشارة إلى جماعة الإخوان.

كما أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن كتاب «أيام مرسي» بداية جديدة في معركة الوعي، خاصة بعد تراجعه داخل المجتمع المصري خلال العقود الأخيرة.

وداعبت وزيرة الدولة للهجرة الدكتور محمد الباز خلال حفل توقيع كتابه «أيام مرسي»، منذ قليل، في دار بتانة للنشر، قائلة: «بطلب نسخة من كتابك لقراءته»، وقام «الباز» بتقديم نسخة للوزيرة.

ويتناول الكتاب تفاصيل 4 خيانات لمحمد مرسي خلال فترة حكمه، تمثلت الأولى في أنه كان يدّعي أنه «ابن الشعب» لكنه كان ابنا لجماعته فقط لا يري غيرها ولا يعمل إلا من أجلها.

الخيانة الثانية، التي تناولها الدكتور محمد الباز كانت سياسية، وتمثلت في أن مرسي منذ اليوم الأول له بقصر الرئاسة وهو يجتهد في إجهاض كل ما اتفق عليه مع مَن قال إنهم رموز وطنية، في «اجتماع فيرمونت» الشهير.

أما الثالثة فتمثلت في خياناته المتتالية لمؤسسات الدولة. فقد دخل معها جميعًا في معركة أراد لها أن تكون صفرية، فإما أن يكون هو وإما أن تكون هذه المؤسسات.

والأخيرة، وصفها الدكتور محمد الباز بالطامة الكبرى التي وصفها بأنها خيانة وطنية، قائلًا: «ما جرى يجعلنا نتعامل مع مرسى على أنه الخائن الأعظم. فقد كان الأداة التي من خلالها سيتم التفريط في التراب الوطني، بموافقته على تأسيس وطن بديل للفلسطينيين في سيناء».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منتدى بتانة يناقش «أيام مرسى».. الخميس

الليلة.. حفل توقيع كتاب «أيام مرسى» للدكتور محمد الباز

بدء حفل توقيع «أيام مرسى» للدكتور محمد الباز (صور)

شعبان يوسف: «أيام مرسي» يرفع شعار «حتى لا ننسى جرائم الإرهابية»

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

منقذ «فتاة المنصورة»: «حاولت الاحتماء بمحل وطردها صاحبه»

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من «ترامب» على إرسال قوات تركية إلى ليبيا

منذ أقل من ساعتين

أول تحرك ضد مديرة مدرسة أجبرت طالبة على صعود 5 طوابق رغم إعاقتها

منذ حوالي 7 ساعات

«البنات احتمت بالمنازل».. شاهدة عيان تكشف تفاصيل التحرش بـ«فتاة المنصورة»

الصور

image description

حفل توقيع كتاب «أيام مرسي» للدكتور محمد الباز

image description

مقاعد كورنيش سوهاج عكس الاتجاه.. ومواطنون يسخرون (صور)

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول

الأكثر قراءة

منقذ «فتاة المنصورة»: «حاولت الاحتماء بمحل وطردها صاحبه»

أول تحرك ضد مديرة مدرسة أجبرت طالبة على صعود 5 طوابق رغم إعاقتها

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

مصدر أمنى: استجواب 25 وضبط 21 فى واقعة «تحرش المنصورة»

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» الأصلية لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

4 أعراض لمرض «شره الطعام»

«الإرهاق» مؤشر للعديد من الأمراض الخطيرة

يقضي على السرطان.. 5 أمراض يحاربها زيت السمسم

5 أطعمة تساعدك على مواجهة السمنة وترهلات البطن

الرئيس نيوز

الخارجية ترفض الاعتداء على السفارة الأمريكية فى بغداد

عادل إمام في معرض الكتاب 2000: هذه حقيقة وضع صورتي على الجنيه (3- 3)

متى تتحمل "الكهرباء" تكاليف تغيير العداد؟

12 حالة لقطع المعاش في قانون التأمينات الجديد.. الحكومة توضحها

منوعات

تحذيرات من استخدام زيت جوز الهند في الطهي

دراسة: نظام «الخيار» الغذائي يفقدك 10 كيلو في الأسبوع

بعد إلينوي الأمريكية.. دول شرَّعت الماريجوانا ولكن بضوابط معينة

شاب ينحت التماثيل الفرعونية على سن القلم الرصاص: «عايز أوصل للعالمية»

كشكول

إنقاذ طالب هندسة حاول الانتحار بقطع شرايين يده في قنا

تعليم القليوبية تلغي عطلة السبت خلال امتحانات نصف العام

حكاية ضحكة الطفل بائع العيش

"كبار العلماء" تعيد استئناف الموسم الثقافي بكليات الأزهر والمدن الجامعية

إسلام سياسي

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

20 قتيلا في اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

مقالات الرأي
جمال طه
الأزمة الليبية.. سباق نحو الحرب
د. محمد عفيفي
حسين فوزى.. «سندباد مصرى» والعصر العثمانى
مؤمن المحمدي
حكاية أحمد ومنى
محمد أبو حامد
أحبائى المسيحيين كل عام وأنتم طيبون
المزيد
ads

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: «ثم يأتي من بعد ذلك عام»

نيفين محمود رئيسا لـ«دار الوثائق»

«إنذار للأجيال».. محمد الباز يفضح الإخوان في «أيام مرسى»

تكليف هشام عزمي بأمانة المجلس الأعلى للثقافة

صفحتنا ع الفيس بوك