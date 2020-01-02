رئيس الجزائر يعين حكومة جديدة

أعلن رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم، تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، مؤكدا أنهم سيستلمون مهامهم بداية الأسبوع المقبل.



وأوضح تبون في خطاب له مساء اليوم، أن الحكومة الجديدة ستعد مخطط عملها لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان في غضون أسابيع.



ومن بين الأعضاء في الحكومة الجديدة صبري بوقادوم الذي عين وزيرا للشئون الخارجية، فيما عين كمال بلجود وزيرا للداخلية والجماعات المحلية.