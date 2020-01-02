صفاء سلطان تستأصل رحمها

خضعت الفنانة الأردنية صفاء سلطان، لعملية جراحية خلال الأيام الأخيرة، وكشفت عن تفاصيلها بعدها بأيام.



ودخلت صفاء سلطان أحد المستشفيات الخاصة لاستئصال الرحم، وقالت في تصريحاتها إنها أخفت الأمر حتى لا تصيب جمهورها بالقلق عليها، وإنها بصحة جيدة الآن وتقضي فترة النقاهة.



من ناحية أخرى، تستعد صفاء سلطان، خلال الفترة المقبلة للمشاركة ببطولة المسلسل الشامي "سوق النسوان" من تأليف حنان المهرجي وإخراج مؤمن الملا وإنتاج شركة "ميسلون فيلم" للمنتج بسام الملا، حيث تؤدي صفاء أحد أدوار البطولة الرئيسية في العمل برفقة كل من بسام كوسا، سلوم حداد، فادي صبيح، وممثلين آخرين يجري التعاقد معهم.



ويتناول المسلسل الحياة في مدينة دمشق خلال خمسينيات القرن الماضي، فيما يتابع المخرج مؤمن الملا تحضيراته للانطلاق بالتصوير، ليكون جاهزًا للعرض في رمضان 2020.



وكانت صفاء قد شاركت في مسلسل "ببساطة" للمخرج تامر إسحاق، بالإضافة لمشاركتها ببطولة المسلسل البدوي "رياح السموم".

