شاهد رانيا محمود ياسين في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين، جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بصور جديدة لها وهي تمتطي الحصان.



وظهرت "رانيا" بإطلالة رياضية أنيقة، حيث بدت كفارسة متمرسة في ركوب الخيل، كما ارتدت "آيس كاب" واعتمدت نظارة شمسية زادتها جمالًا.



وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وانهالت عليها التعليقات: "جميلة يا رانيا.. قمر".



آخر أعمال رانيا محمود ياسين



وتعيش رانيا محمود ياسين، حالة من النشاط الفني، وحققت نجاحًا بحكاية "ما يطلبه المستمعون"، في الجزء الثالث من المسلسل الشهير "نصيبي وقسمتك"، وتواصل تصوير مشاهدها في مسلسل "فالنتينو"، بطولة الزعيم عادل إمام.



أسرة رانيا محمود ياسين



رانيا محمود ياسين من أسرة فنية؛ حيث إن والدها الفنان محمود ياسين ووالدتها شهيرة، وشقيقها الممثل عمرو محمود ياسين، وزوجها الممثل محمد رياض ولها 2 من الأبناء. هم آدم وعمر. بدأت حياتها الفنية من خلال فيلم "قشر البندق"، من إخراج خيري بشارة.

