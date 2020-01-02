«منقذ فتاة المنصورة»: «المتحرشين جريوا ورا البنت تاني بالعربيات»

قال سلامة هيكل، طالب بكلية التربية الرياضية في جامعة المنصورة «منقذ فتاة المنصورة»، إنه فوجئ بتجمع عدد كبير من الشباب للتحرش بها، وتدخل هو وأصحابه للدفاع عنها، مضيفًا: «لقيت نفسي في حرب شوارع واللي بيضرب بعصيان واللي بيحدف زجاج خمور، والفيديو المتداول لم يظهر الواقعة كلها».



وأضاف «منقذ فتاة المنصورة» في تصريحات لـ«الدستور»: «واقعة التحرش استمرت ساعتين ونصف بداية من ١٢:٣٠ صباحا وحتى ٣ فجرا، ومكنتش أعرف إن في حد بيصور.. عملت اللي اتعلمته من ديني وأهلي».



وتابع: «بعد أن نجحنا في إخراج الفتاة بالسيارة من وسط المتحرشين، حاول بعضهم اللحاق بها مرة أخرى بدراجات بخارية وسيارات».



وتداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو لفتاة تستغيث، وهي تتعرض لتحرش جماعي في شارع «المشاية» بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة.



ويظهر الفيديو الذي انتشر مساء الأربعاء، 1 يناير، تجمهر عدد كبير من الشباب حول الفتاة والتحرش بها جنسيًا إلى أن تمكن شبان من إنقاذها ووضعها داخل سيارة انطلقت بها بعيدًا عن مكان الواقعة.



وأثارت الواقعة غضبًا كبيرًا على الشبكات الاجتماعية، مطالبين بسرعة القبض على المتورطين في الواقعة وتقديمهم للمحاكمة.



وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للتوصل إلى حقيقة مقطع الفيديو، إذ تلقَّى مدير أمن الدقهلية، اللواء فاضل عمار، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، برصد قسم المساعدات الفنية في إدارة البحث الجنائي، مقطع فيديو يظهر فتاة في العقد الثاني من عمرها تتوسط العشرات الذين يحاولون الاعتداء عليها، ما أدى إلى تمزيق ملابسها، قبل أن يدخلها بعض الشباب إلى سيارة لحمايتها.



وجرى تشكيل فريق بحث من ضباط قسم المساعدات الفنية ومباحث قسم شرطة أول المنصورة؛ للتوصل إلى حقيقة الواقعة وضبط المتورطين فيها.