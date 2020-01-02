-
الخميس 02 يناير 2020 الموافق 07 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء: 2020 عام محورى يتطلب جهدًا غير مسبوق

الخميس 02/يناير/2020 - 05:17 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
طباعة
تعكف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إنجاز إنهاء عددا كبيرا من المشروعات التنموية اقتصاديا واجتماعيا، خلال العام الجاري 2020، حيث قال رئيس الوزراء أن العام 2020 سيكون عامًا محوريًا، ويتطلب منا جهدًا غير مسبوق؛ فهناك مشروعات كبرى وملفات كثيرة نأمل أن تنتهي في هذا العام، ويأتي مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على رأس هذه المشروعات، مشددًا على ضرورة إيلاء جميع الوزراء الأهمية القصوى لهذا الملف.

وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أوضح مدبولي أن هذا الملف يشهد ثباتًا واستقرارًا، وسيشهد انطلاقًا بإذن الله لنطاق أوسع وأرحب في العام الجديد، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الحكومة تضع حاليًا ملف تحديث الصناعة على أجندة الأولويات، كما نعمل في الوقت ذاته على الانتهاء من ملف التشابكات المالية بين الجهات المختلفة.

وأضاف، أنه بخصوص العنصر البشري، يأتي مشروع " حياة كريمة" على قائمة أولويات العمل في مجال برامج الحماية الاجتماعية، وكذا الصحة والتعليم وهما يعدان أهم ملفين لعمل الحكومة في هذه المرحلة.

ونوّه رئيس الوزراء إلى أن هناك حدثا مهمًا سيشهده العام 2020 يتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذا ما تشهده القاهرة من مشروعات تطوير، سواء في مثلث ماسبيرو، أو عين الصيرة ومجرى العيون، وكذلك كورنيش النيل.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف تطوير السكك الحديدية سيشهد نقلة نوعية خلال هذا العام، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل.

وأكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية، سواء باستخدام نُظم الري الحديث، أو ترشيد الاستهلاك، لافتًا إلى أن هناك خططًا يتم تنفيذها حاليا لتحقيق هذه الأهداف.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة تبحث فض "التشابكات" بين الكهرباء والبترول والمالية

الحكومة تبحث فض التشابكات المالية بين 3 وزارات

مدبولي يعلن إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبًا

مدبولى يشكر الوزراء والنواب السابقين: كل مسئول يُكمل مسيرة الآخر

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

منذ حوالي 10 ساعات

«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية اليوم.. والقاهرة 9 درجات

منذ يوم

السجن 10 سنوات لـ«دجال» عاشر مئات السيدات فى إمبابة

منذ ساعة

مصر تؤكد الرفض العربي لأى تدخل في ليبيا.. وتدعو المجتمع الدولي لوقفة عاجلة

الصور

image description

حملات مكبرة على الباعة الجائلين فى مطروح

image description

رئيس جامعة كفر الشيخ: المستشفى الجامعي يضم أحدث الأجهزة الطبية

image description

هالة زايد تلتقي بالمواطنين خلال تفقدها الوحدات الصحية في الأقصر

image description

توصيل كابلات فايبر لجميع مدارس التربية والتعليم بسوهاج

image description

وزيرة الصحة تتفقد أعمال تطوير مستشفى القرنة فى الأقصر

الأكثر قراءة

مصر تؤكد الرفض العربي لأى تدخل في ليبيا.. وتدعو المجتمع الدولي لوقفة عاجلة

تفاصيل مرعبة في التحرش بـ«فتاة المنصورة».. نهشها 100 ذئب

أول تحرك أمني تجاه فيديو التحرش بفتاة المنصورة (صور)

المستبعدون من التموين يصرفون المقررات فى يناير

أيام زمان

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

«المتداولة ليست الأصلية».. حكاية «جوابات حراجي» الأصلية لـ الأبنودي

«سر الست».. أم كلثوم غنت «الأطلال» تضامنًا مع هذا الكاتب

كيف ردت أم كلثوم على من لقبوها بـ«أم إسرائيل»؟

نجم الساعة

آراؤه تخالف كتاباته.. موقف غريب لـ إحسان عبدالقدوس من حرية المرأة

الصحة

الشاي الساخن خطر يهدد مرضى الحمى

روتين غذائي جديد للوقاية من هشاشة العظام

«اصحى بدري».. 4 خطوات للتخلص من اكتئاب الشتاء

تعزيز المناعة وإطالة العمر.. 10 فوائد لرياضة المشى

الرئيس نيوز

السيسى يرأس مجلس الأمن القومى ويحدد إجراءات مواجهة تهديدات التدخل العسكرى بليبيا

مصر تحذر من التدخل العسكرى فى ليبيا وتدين موافقة برلمان تركيا على إرسال قوات

"هرفع عليكم قضية".. عميدة آداب الإسكندرية تحيل طالبة للتحقيق بعد مشادة مع أستاذتها

برلمان أردوغان يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

منوعات

بعد إلينوي الأمريكية.. دول شرَّعت الماريجوانا ولكن بضوابط معينة

له أغنية من 3 كلمات.. تميم يونس صاحب «سالمونيلا»

بعد أغنية «سالمونيلا».. تعرف على أعراضها وطرق الوقاية

لماذا خرج مذيع «الحدث» عن المهنية في لقاء مع نجوى قاسم؟

كشكول

3 مراحل فى السلم التعليمى للرواق الأزهرى.. تعرف عليهم

تنبيه عاجل من "الناظر" بشأن التقلبات الجوية

أول تعليق من جامعة المنوفية على تشاجر طالبين بالسلاح الأبيض

"إعلام الأزهر" تطلق اسم عبد الصبور فاضل على خريجي دفعة العام الحالى

إسلام سياسي

الإمام الأكبر يعتمد سلمًا تعليميًا لأروقة الأزهر لمجابهة التطرف

مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي: سنقاتل الغزاة حتى آخر طلقة لدينا

20 قتيلا في اشتباكات بين الجيش الليبي ومسلحين

"شيخ الرفاعية"يكشف السبب الحقيقى لشن النادى عبدالرؤوف هجوم على المجلس الأعلى الصوفية

مقالات الرأي
خالد عكاشة
مَنْ الذى سيمزق العراق أولًا؟
جلال حمام
فلما جاء.. كان أصدق مَن فينا
لينا مظلوم
الوزير الجديد سوف يملأ الكأس الفارغة
صفوت البياضي
العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية
المزيد
ads

الثقافة

«فنون الجنوب» معرض بجاليرى لمسات آرت.. الثلاثاء

«المسرح وتنمية فكر الشباب» بثقافة قنا

مناقشة حماية الملكية الفكرية فى نقابة كتاب مصر.. الأحد

معرض «الزقاق» بمتحف الفن الحديث.. الأربعاء

صفحتنا ع الفيس بوك