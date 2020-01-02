رئيس الوزراء: 2020 عام محورى يتطلب جهدًا غير مسبوق

تعكف الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على إنجاز إنهاء عددا كبيرا من المشروعات التنموية اقتصاديا واجتماعيا، خلال العام الجاري 2020، حيث قال رئيس الوزراء أن العام 2020 سيكون عامًا محوريًا، ويتطلب منا جهدًا غير مسبوق؛ فهناك مشروعات كبرى وملفات كثيرة نأمل أن تنتهي في هذا العام، ويأتي مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة على رأس هذه المشروعات، مشددًا على ضرورة إيلاء جميع الوزراء الأهمية القصوى لهذا الملف.



وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، أوضح مدبولي أن هذا الملف يشهد ثباتًا واستقرارًا، وسيشهد انطلاقًا بإذن الله لنطاق أوسع وأرحب في العام الجديد، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الحكومة تضع حاليًا ملف تحديث الصناعة على أجندة الأولويات، كما نعمل في الوقت ذاته على الانتهاء من ملف التشابكات المالية بين الجهات المختلفة.



وأضاف، أنه بخصوص العنصر البشري، يأتي مشروع " حياة كريمة" على قائمة أولويات العمل في مجال برامج الحماية الاجتماعية، وكذا الصحة والتعليم وهما يعدان أهم ملفين لعمل الحكومة في هذه المرحلة.



ونوّه رئيس الوزراء إلى أن هناك حدثا مهمًا سيشهده العام 2020 يتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، وكذا ما تشهده القاهرة من مشروعات تطوير، سواء في مثلث ماسبيرو، أو عين الصيرة ومجرى العيون، وكذلك كورنيش النيل.



كما أشار رئيس الوزراء إلى أن ملف تطوير السكك الحديدية سيشهد نقلة نوعية خلال هذا العام، بالإضافة إلى مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل.



وأكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا المائية، سواء باستخدام نُظم الري الحديث، أو ترشيد الاستهلاك، لافتًا إلى أن هناك خططًا يتم تنفيذها حاليا لتحقيق هذه الأهداف.





