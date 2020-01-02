خالد الجندي يوضح المقصود بـ«الشجاع الأقرع»

فسر خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، معنى الفعل "يقرع".



وأضاف "الجندي" خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن "القرع" معناه الدق، والفعل يقرع معناه "يدق"، ومن هذا الفعل جاء اسم "الشجاع الأقرع".



وأوضح مقدم برنامج "لعلهم يفقهون"، أن التيار الرافض للسنة، ينكر الاعتراف بـ "الشجاع الأقرع"، وهو الذي يسلطه الله سبحانه وتعالى على مانع الزكاة، مشيرًا إلى أن رافضي السنة يقولون إنه ليس هناك شجاع أقرع أو شجاع بشعر، ليسخر "الجندي" منهم قائلا: "الأقرع واللي بشعر ده تفسير حلاق".



وأوضح الجندي، أن القرع معناه الدق والخبط، والشجاع الأقرع معناه الثعبان المخيف.

