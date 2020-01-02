«لازم الجيم يوم الخميس».. صورة جديدة لـ رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها، بصورة جديدة من داخل "الجيم"، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".



وظهرت رانيا يوسف بإطلالة أنيقة من الملابس الرياضية، وعلقت: "إنه يوم الخميس لازم أبدأ اليوم من الجيم".



ويُعرض حاليًا للنجمة رانيا يوسف مسلسلها "الآنسة فرح"، بمشاركة أسماء أبواليزيد وإخراج أحمد الجندى، والمسلسل يتناول قضية نسائية، وهى تلقيح إحدى الفتيات عن طريق الخطأ فتصبح "حاملا" وهي عذراء، وهو أمر مثير للجدل، خاصة أن جدتها علمتها الأصول والأعراف في المجتمع العربي.