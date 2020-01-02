فرنسا تريد حكومة لبنانية جديدة

قال سفير فرنسا لدى لبنان، برونو فوشيه، إن بلاده ترغب في تشكيل حكومة جديدة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين في هذه المرحلة التي تشهدها البلاد.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، ميشال عون، ظهر اليوم الخميس، السفير الفرنسي، حيث تطرق النقاش إلى الأوضاع الراهنة التي يشهدها لبنان والاتصالات الجارية في شأن تشكيل الحكومة الجديدة.



وكُلف الدكتور حسان دياب، وهو أستاذ أكاديمي بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية ببيروت، بتشكيل الحكومة الجديدة في 19 ديسمبر الماضي، في ضوء حصوله على أصوات الكتل النيابية لفريق قوى الثامن من آذار السياسية، والذي يتزعمه حزب الله.



وكان "دياب"، أعلن أنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين "تكنوقراط" المستقلين، تضم نحو 20 وزيرًا، بدلاً من الحكومات السابقة التي كانت تتألف من 30 وزيرًا.