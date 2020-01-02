«صبحى» يتفقد مشروع المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، الصالة المغطاة التي تستضيف إحدى مجموعات بطولة العالم ٢٠٢١، والتي تقع ضمن مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه تم الانتهاء من إنشاء الصالة بنسبة ٩٥٪؜، مشيرًا إلى أن العمل يجرى على قدم وساق بمشروع إنشاء المدينة الرياضية، ومن المقرر الانتهاء من كل الأعمال الإنشائية هذا العام بشكل كامل.



وأشار إلى أن ما تم إنجازه من الأعمال الإنشائية المطلوبة، التي جاءت وفقًا للنظم والمعايير الدولية، يعد إضافة كبيرة للبنية التحتية الإنشائية، والتي سيكون لها عظيم الأثر على الحركة الرياضية المصرية، لتكون المدينة واحدة من المشروعات المهمة التي ستسهم في توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وواحدة من أهم المنشآت الرياضية التي ستكون جاذبة للأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى.



وتابع الوزير أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد إقامة فعاليات إحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر في عام 2021، وذلك بالصالة المغطاة الرئيسية التي تتضمنها المدينة بسعة 7000 فرد على مساحة 10 آلاف متر، علاوة على استضافة البطولات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية.



وأوضح وزير الرياضة، أنه من المتوقع أن يكون هناك افتتاح تجريبي للصالة المغطاة قريبًا، وذلك بعد أن تم الانتهاء من أماكن الخدمات والتي تضم أماكن للمشجعين، والأماكن المجهزة للصحفيين والإعلاميين.



يذكر أن مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن مجمع ملاعب كرة قدم يشمل 4 ملاعب قانونية وملاعب خماسية، ومنطقة للألعاب الجماعية بها ملاعب كرة طائرة، وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية، وملاعب متعددة الأغراض، بالإضافة إلى صالات للألعاب القتالية وصالة ذوي احتياجات خاصة، وصالة جمباز ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعي، ومجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أوليمبى مغطى وآخر مكشوف وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات وجيمانيزيوم، فضلًا عن ملاعب للتنس الأرضى ومبنى لملاعب الاسكواش.