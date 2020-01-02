بعد عدة تأجيلات.. «رأس السنة» في السينمات الشهر المقبل

حددت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "رأس السنة" يوم 6 فبراير موعدًا لطرح الفيلم بدور العرض، وذلك بعد عدة تأجيلات تجاوزت 12 شهرًا.



وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة رأس السنة لعام 2009 في البحر اﻷحمر بين عالم اﻷثرياء داخل إحدى المنتجعات القريبة من مدينة الغردقة، حيث يتعرض أبطال العمل للعديد من المواقف والأزمات الصعبة عندما يجتمعون معًا.



فيلم "رأس السنة" من تأليف محمد حفظي، وإخراج محمد صقر ويشارك في بطولته كل من الفنان إياد نصار، وأحمد مالك وبسمة وشيرين رضا وإنجي المقدم وهدى المفتي وعلي قاسم، وغيرهم.