العطف يقلل الألم الجسدي

أفادت دراسة حديثة بأن مساعدة الآخرين دون انتظار أي فائدة في المقابل، قد تكون ذات فائدة للصحة البدنية.. ومن المعروف أن الأعمال التي تنطوي على وضع مصالح الآخرين نصب أعيننا على سبيل المثال، العمل التطوعي، لها تأثير إيجابي على الإجهاد، والاكتئاب وضعف الإدراك، علاوة على ذلك، قد يؤدى ذلك إلى زيادة في متوسط العمر الافتراضي.



وشدد الدراسة - التي أجريت في كلية الطب جامعة (نيويورك) - على أن أعمال العطف والإيثار قد تسهم بشكل مباشر في تقليل مستويات الألم بين المتطوعين، الذين يعانون بالفعل من مشاكل الألم المزمنة.. وتعزو الأبحاث الجديدة حول هذه الظاهرة تأثير الإيثار الذي يحد من الألم إلى قدرته على إلغاء تنشيط مناطق الدماغ التي تستجيب لمحفز مؤلم.



وبحسب ما نشر في عدد يناير من مجلة (وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم)، كشفت النتائج المتوصل إليها بين المشاركين الذين تطوعوا للتبرع بالدم لضحايا الزلزال أن لديهم شعورا منخفضا من الألم ضد أولئك الذين خضعوا لفحص الدم الروتيني، وأن الذين تبرعوا بالدم أظهروا نتائج أفضل. ولاحظت أن الأشخاص الذين تطوعوا في العمل وتخلوا عن الأنانية عانوا من ألم أقل مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.