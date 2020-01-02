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عالم

فقراء إسرائيل يرتفعون لنحو 3 ملايين

الخميس 02/يناير/2020 - 03:14 ص
جريدة الدستور
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نشرت قناة كان العبرية تقريرا عن فقراء إسرائيل خلال العام الماضي 2019 يفيد أن الفقر بها شهد ارتفاعًا خلال العام الماضي.

وجاء في التقرير أن، عدد فقراء إسرائيل سنة 2019 بلغ مليونين و 800 ألف شخص، بينهم ما يزيد عن 841 ألف طفل، وهو ما يشكل ثلث عدد الأطفال في اسرائيل.

وكشف التقرير أن، ارتفاعًا طرأ على الفقراء في إسرائيل خاصة على عدد الأولاد أقل من 10 سنوات وتدهور في أحوال المسنين، خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمسنين، أوضح التقرير أن، نسبة الفقراء بينهم ارتفعت من 17.20% إلى 18.8%.

ويبلغ عدد سكان إسرائيل عشية حلول السنة الميلادية الجديدة، 9 ملايين و 136 ألفاً.

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