ترامب يقلل من أهمية تهديدات زعيم كوريا الشمالية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأربعاء، إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون رجل يلتزم بوعوده فيما يتعلق بنزع السلاح النووي، مقللا من أهمية تهديدات كيم خلال الفترة الأخيرة بإجراء المزيد من اختبارات الصواريخ.



وأضاف ترامب - في تصريحات للصحفيين من منتجعه (مار لاجو) في فلوريدا، حسب ما نقله موقع (يو.إس.إيه.توداي) الأمريكي - أنه مازال يتمتع بعلاقة جيدة جدا مع كيم الذي التقاه 3 مرات، مشيرا إلى إلى أنه وكيم يتبادلان الإعجاب ويتفقان سويا، مضيفا أن كيم «وقع بالفعل اتفاقية تدور حول نزع السلاح النووي.. أعتقد أنه رجل يلتزم بكلمته، وسنكتشف ذلك».



كان زعيم كوريا الشمالية أمهل الولايات المتحدة حتى نهاية 2019 لتخفيف العقوبات الاقتصادية ضد بيونج يانج أو ستستمر الأخيرة في إجراء اختبارات نووية جديدة، حيث أعلن كيم مؤخرا خلال اجتماع مع مسؤولين في حزبه الحاكم أنه سيكشف عن «سلاح استراتيجي جديد» في المستقبل القريب.



وأشار الموقع إلى أن مسؤولي إدارة ترامب كانوا يخشون أن تُجري بيونج يانج اختبارا نوويا خلال عطلة الكريسماس ونهاية العام، خاصة بعد أن هدد مسؤول كوري شمالي بـ«هدية كريسماس» للولايات المتحدة، لكن لم يحدث شيئا في النهاية مع مرور آخر ساعات 2019 في كوريا الشمالية.



وتطرق ترامب في تصريحاته للصحفيين إلى هذا التهديد، عندما مزح بقوله إنه كان يأمل أن تكون «هدية الكريسماس» المُقدمة من كيم جونج أون «مزهرية جميلة.. على النقيض تماما من شيء أخر».