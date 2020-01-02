«بومبيو»: «نتنياهو» أكد التزام إسرائيل الراسخ بالتصدى لإيران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء أمس الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد التزام تل أبيب الراسخ بالتصدي لإيران.



جاء ذلك في تغريدة نشرها «بومبيو» عبر حسابه على موقع التغريدات «تويتر»: «تحدثت اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أكد مجددا التزام إسرائيل الراسخ بالتصدي لإيران، وأدان الهجوم على سفارتنا في بغداد».



وفي وقت سابق اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران بتديبر «هجومًا» على السفارة الأمريكية في بغداد، محملًا إياها مسؤولية أي تصعيد، ومطالبًا السلطات العراقية باستخدام قواتها بحماية السفارة.



يذكر أن قيادة العمليات المشتركة العراقية، أعلنت في وقت سابق انسحاب جميع المحتجين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد، وهي الاحتجاجات التي بدأت أول أمس الثلاثاء؛ اعتراضًا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات "الحشد الشعبي" في العراق الأحد الماضي.