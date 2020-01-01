البابا تواضروس: «2020 عام الحب»

وجه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، رسالة تهنئة خاصة لجموع المصريين ببداية السنة الجديدة.



وقال خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، والمذاع عبر فضائية MBC مصر: "2020 شكلها حلو، ورقم 2 في التاريخ المسيحي معناه رقم الحب لأن الحب معناه وجود طرفين أي أنا والآخر، وممكن الإنسان والله".



وأضاف: "دائمًا في نهاية السنة أول مشاعر هي الشكر لأنه أتم علينا السنة بخير"، مشيرًا إلى أن السنة مما لا شك فيه بها سهوات وأخطاء وهفوات، فالشخص يقف أمام الله ويفرغ هذه الأشياء ليبدأ بداية جديدة".



وتابع: "أي شخص فينا له أحلام، وأجمل شيء هو أن يضعها في أيدي الله ويطلب منه مساعدته على تحقيقها".

