كارول سماحة تشارك في مهرجان العود.. 5 يناير

تستعد الفنانة اللبنانية كارول سماحة، لإحياء حفل غنائي كبير في مهرجان العود على مسرح أبوبكر سالم.



الحفل من المقرر إقامته يوم 5 يناير، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.



ويشارك في الحفل الفنانة المصرية أنغام، ومن المقرر أن تؤدي النجمتين، العديد من أعمالهما الفنية المميزة والتي تجمع ما بين القديم والحديث.



من ناحية أخرى، تستعد المطربة اللبنانية كارول سماحة لإحياء حفل غنائي يوم 24 يناير المقبل، على مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر.



وكانت كارول سماحة، قد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "إن شالله"، وحققت نسبة مشاهدة عالية على موقع "يوتيوب"، كما شاركت في فيلم "بالصدفة"، وهو أول عمل سينمائي لها، وتم عرضه في بيروت ودبي، وشاركها البطولة الفنان بديع أبوشقرا وباميلا الكيك ومنير معاصري، ومن إخراج باسم كريستو.

