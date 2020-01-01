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إنشاء مركز تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية بجامعة جنوب الوادي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:15 م
جريدة الدستور
قنا: إسلام البكري
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وافق مجلس جامعة جنوب الوادي، بجلسته الأخيرة المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة على إقامة المؤتمر الرابع لأقسام التوليد وأمراض النساء بجامعات الصعيد خلال الفترة من 1 إلى 4 أبريل 2020 بمدينة الأقصر، والمؤتمر الدولي الخامس للجراحة العامة من 7 إلى 10 أبريل 2020 بعنوان (مؤتمر قنا الدولي للجراحة والأورام والمناظير - الجديد في الجراحة من أجل رعاية طبية أفضل)، كما وافق المجلس على تنظيم كلية الإعلام لمؤتمر (الدراسات الإعلامية ودورها في التنمية الإفريقية) من 19 إلى 21 أبريل بمدينة الأقصر.

كما وافق المجلس على إنشاء مركز تنمية المشروعات الصغيرة والحرفية وحدة ذات طابع خاص.

ووافق المجلس على تعيين الدكتور عبدالرحمن أبوالمجد رضوان والدكتور ياسر عبدالله حفني في وظيفة أستاذ بكلية التربية، ومنح اللقب العلمي للدكتور حسين أحمد شحات لوظيفة أستاذ بكلية التربية النوعية.

وتعيين الدكتورة آمال محمد إبراهيم في وظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية، ومنح اللقب العلمي للدكتورة سحر محمد السيد والدكتورة عطيات محمود الشاوري والدكتورة كريمة احمد الحسين لوظيفة أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية والدكتورة نجوى أحمد محمد سويلم بكلية التمريض.

والتعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتور عمر عبدالستار بكلية التربية النوعية والدكتور أحمد عبدالمنعم عبدالرشيد بكلية الطب والدكتورة آمال محمد سعدي بكلية الإعلام والدكتور محمد أبوالحمد إبراهيم بكلية الصيدلة.

ووافق المجلس على منح درجة الدكتوراه لعدد (18) طالبًا ومنح درجة الماجستير لعدد (19) طالبًا من مختلف كليات الجامعة.

ووافق المجلس على منح الطلاب الناجحين بالسنة النهائية بالدور الأول 2019 دبلوم الدراسات العليا وعددهم 80 طالبًا وطالبة من كلية العلوم.

ومنح الطلاب الناجحين دور سبتمبر 2019 درجة الليسانس في الآداب شعبة الثقافة الإسلامية بنظام التعليم المفتوح وعددهم 5 طلاب من كلية الآداب ومنح الطلاب الناجحين بالفرقة الثالثة دور مايو 2019 درجة شهادة إتمام الدراسة الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية التابع لكلية الطب وعددهم 37 طالبًا وطالبة.

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