دورات تدريبية للتمريض بمحافظات «التأمين الصحي الشامل»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أنه تم اجراء زيارات لمحافظات المرحلة الأولى لمشروع التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الوزراة في بيان لها أنه تم عقد 30 دورة تدريبية لـ797 من أفراد هيئة التمريض في مجالات تمريض "العناية المركزية، الاستقبال والطوارئ، الغسيل الكلوي، العمليات، الأقسام الداخلي، المبتسرين وحديثي الولادة، تدريب المدربين، وتنمية المهارات الإدارية"، بالإضافة إلى دورات تدريبية لرئيسات ووكيلات التمريض، ومسئولي التدريب والجودة ومشرفات الأقسام، بالإضافة إلى عقد 24 دورة تدريبية لـ578 ممرض وممرضة بوحدات الرعاية الأولية.



وأوضح البيان أنه تم الانتهاء من المرور على 372 منشأة للرعاية الأولية على مستوى محافظات الجمهورية؛ لمتابعة وتطوير الأداء التمريضي لفرق التمريض، لافتًا إلى أنه تم تقييم مديرات التمريض على مستوى الجمهورية، واختيار 35 رئيسة تمريض بالإضافة إلى 24 وكيلة تمريض بمحافظة بورسعيد.



كما تم اختيار 7 وكيلات تمريض بالمراكز الحضرية ببني سويف من المكلفات الجدد.