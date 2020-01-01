إعداد مدونة للسلوك الأخلاقي بجامعة القناة

طالبت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، عمداء الكليات بضرورة توجيه الطلاب نحو الالتزام بالزي اللائق بالحرم الجامعي، وكذلك الالتزام بالأعراف والقوانين والقواعد بما يخص المظهر داخل الحرم الجامعي.



جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة قناة السويس بجلسته أمس برئاسة الدكتورة ماجدة هجرس وبحضور اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب سمير النجار أمين عام الجامعة وجميع عمداء الكليات.



ومن جانبه أضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب أنه يتم الآن إعداد مدونة السلوك الأخلاقي للطلاب، والتي سيتم توزيعها على جميع كليات الجامعة وذلك لالتزام الطلاب بها.