«الأعلى للإعلام» ينهي تقريره عن حرية الرأي.. اليوم

يعقد المجلس الأعلى للإعلام، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمناقشة التقرير السنوي الثاني الذي أعده المجلس، ومن المقرر الانتهاء منه نهائيًا اليوم.



وكان المجلس في اجتماعه الأخير، ناقش مسودة التقرير السنوي حول "حالة الإعلام في مصر وحرية الرأي والتعبير".



وقال جمال شوقي رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس وافق على مسودة التقرير السنوي لحالة الإعلام في مصر.



وأضاف "شوقي"، أن التقرير يتضمن 9 فصول، ويشمل تقرير لجنة الشكاوى وتقرير لجنة التدريب، كما اشتمل على نشاط المجلس، وحدد التقرير المشكلات التي تواجه الإعلام المصري من الاستقلالية والاحترافية والحرية، كما حدد التقرير حرية الرأي، ووسائل مواجهة المشكلات التي تواجه الإعلام المصري.