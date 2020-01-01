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عالم

الأمن العراقي يطلق غاز مسيل للدموع أمام السفارة الأمريكية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:36 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منار أحمد
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أفادت شبكة سكاي نيوز الاخبارية، في نبأ عاجل لها، عن إطلاق غاز مسيل للدموع من قبل قوات الأمن العراقي باتجاه أنصار كتائب الحشد الشعبي عند إحدى بوابات السفارة الأمريكية.

وكانت قد أقيمت، صباح أمس الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع قتلى الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأمريكي في محافظة الأنبار، مساء ‏الأحد.

واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة، وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجًا على القصف الأمريكي.

وقصفت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، 5 مواقع تابعة لميليشيا الحشد الشعبي الموالي لإيران في العراق، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا وإصابة آخرين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنَّ الضربات ترسل رسالة مفادها أن بلاده لن تتسامح مع تصرفات إيران التي تعرّض حياة الأمريكيين للخطر، فيما أدانت إيران الهجمات بشدة معتبرة أنها دليل بارز على الإرهاب.

ودعت وزارة الخارجية الإيرانية، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى احترام سيادة واستقلال العراق ووحدته والتوقف عن التدخل في شؤونه الداخلي.

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