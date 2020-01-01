كباري وسط البلد «ترقص وتغني» في منتصف الليل احتفالا بـ2020

احتشد مئات المصريين على جسور وسط القاهرة وأبرزها: قصر النيل والجلاء و6 أكتوبر، للاحتفال بالعام الجديد.



ومع بداية الثواني الأولى من عام 2020 أطلق كثيرون الألعاب النارية، صاحبتها صافرات من مجموعات شبابية انتشرت على طول طريق الكورنيش.



وانتشرت قوات الأمن في مناطق الاحتفالات في وسط القاهرة، والتي شهدت انتشارا كثيفا للباعة الجائلين وعربات الحنطور.



واحتفلت مجموعات شبابية بحلول العام الجديد من خلال الرقص والغناء والتقاط الصور السيلفي.