مطرب "ملطشة القلوب": ربنا حقق لى كل أحلامى فى 3 شهور
الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:07 ص
أحلام عبدالرحمنطباعة
قال المطرب مصطفى شوقي، صاحب الأغنية الشهيرة ملطشة القلوب، إنه لم يتخيل أن تنتهي 2019 بتحقيقه هذا النجاح، وفي آخر 3 شهور منها.
وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"كنت بأدعي ربنا يحصل حاجة كويسة، وربنا كرمني بكل حاجة كنت بحلم بيها في 3 شهور".
وأشار إلى أن الأغنية مرت بمراحل غريبة، قائلًا:"بأعتبر نفسي محظوظ، وموفق، بعد سلسلة من عدم التوفيق، لكن فضلت متمسك بالأمل، وربنا كافئني بحاجة بنتمناها بقالي سنين كتير جدًا".
وتابع:"ربنا سبب الأسباب إن ملطشة القلوب تظهر، وتأخير التصوير كانت له أسباب غريبة".
وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"كنت بأدعي ربنا يحصل حاجة كويسة، وربنا كرمني بكل حاجة كنت بحلم بيها في 3 شهور".
وأشار إلى أن الأغنية مرت بمراحل غريبة، قائلًا:"بأعتبر نفسي محظوظ، وموفق، بعد سلسلة من عدم التوفيق، لكن فضلت متمسك بالأمل، وربنا كافئني بحاجة بنتمناها بقالي سنين كتير جدًا".
وتابع:"ربنا سبب الأسباب إن ملطشة القلوب تظهر، وتأخير التصوير كانت له أسباب غريبة".