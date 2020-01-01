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مطرب "ملطشة القلوب": ربنا حقق لى كل أحلامى فى 3 شهور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:07 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال المطرب مصطفى شوقي، صاحب الأغنية الشهيرة ملطشة القلوب، إنه لم يتخيل أن تنتهي 2019 بتحقيقه هذا النجاح، وفي آخر 3 شهور منها.

وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"كنت بأدعي ربنا يحصل حاجة كويسة، وربنا كرمني بكل حاجة كنت بحلم بيها في 3 شهور".

وأشار إلى أن الأغنية مرت بمراحل غريبة، قائلًا:"بأعتبر نفسي محظوظ، وموفق، بعد سلسلة من عدم التوفيق، لكن فضلت متمسك بالأمل، وربنا كافئني بحاجة بنتمناها بقالي سنين كتير جدًا".

وتابع:"ربنا سبب الأسباب إن ملطشة القلوب تظهر، وتأخير التصوير كانت له أسباب غريبة".

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