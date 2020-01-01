مطرب "ملطشة القلوب": ربنا حقق لى كل أحلامى فى 3 شهور





قال المطرب مصطفى شوقي، صاحب الأغنية الشهيرة ملطشة القلوب، إنه لم يتخيل أن تنتهي 2019 بتحقيقه هذا النجاح، وفي آخر 3 شهور منها.وأضاف "شوقي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر":"كنت بأدعي ربنا يحصل حاجة كويسة، وربنا كرمني بكل حاجة كنت بحلم بيها في 3 شهور".وأشار إلى أن الأغنية مرت بمراحل غريبة، قائلًا:"بأعتبر نفسي محظوظ، وموفق، بعد سلسلة من عدم التوفيق، لكن فضلت متمسك بالأمل، وربنا كافئني بحاجة بنتمناها بقالي سنين كتير جدًا".وتابع:"ربنا سبب الأسباب إن ملطشة القلوب تظهر، وتأخير التصوير كانت له أسباب غريبة".