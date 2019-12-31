ألعاب نارية وأضواء تزين برج خليفة احتفالا بـ2020 (فيديو)
الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 11:34 م
سناء إسماعيلطباعة
احتفلت مؤسسة دبي للإعلام، برأس السنة الجديدة 2020، بإضاءة مبهرة لبرج خليفة الذي خطف أنظار العالم.
وانطلقت الأضواء من برج خليفة وتبعتها الألعاب النارية وعبارات التهاني بقدوم العام الجديد.
وشهد الاحتفال الذي رافقه الموسيقى حضور عدد كبير من الجمهور من جميع الجنسيات.
وانطلقت الأضواء من برج خليفة وتبعتها الألعاب النارية وعبارات التهاني بقدوم العام الجديد.
وشهد الاحتفال الذي رافقه الموسيقى حضور عدد كبير من الجمهور من جميع الجنسيات.
#دبي تبهر العالم في احتفالات #رأس_السنة_الميلادية #السنة_الجديدة_2020 #برج_خليفة #رأس_السنة_الميلادية #تلفزيون_دبي #مؤسسة_دبي_للإعلام#العام_الجديد#راس_السنه_في_دبي pic.twitter.com/0lyMN9TUFj— تلفزيون دبي (@dubaitv) December 31, 2019