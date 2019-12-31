ألعاب نارية وأضواء تزين برج خليفة احتفالا بـ2020 (فيديو)

احتفلت مؤسسة دبي للإعلام، برأس السنة الجديدة 2020، بإضاءة مبهرة لبرج خليفة الذي خطف أنظار العالم.



وانطلقت الأضواء من برج خليفة وتبعتها الألعاب النارية وعبارات التهاني بقدوم العام الجديد.



وشهد الاحتفال الذي رافقه الموسيقى حضور عدد كبير من الجمهور من جميع الجنسيات.



