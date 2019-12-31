-
الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 الموافق 05 جمادى الأولى 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خالد عكاشة يكشف جهود مصر في مواجهة الإرهاب خلال 2019 (فيديو)

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:43 م
خالد عكاشة
خالد عكاشة
سناء إسماعيل
طباعة
أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر بذلت جهودا دبلوماسية على أعلى مستوى، بملف الأزمة الليبية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر تلعب دورها تجاه الأزمة الليبية بوعي شديد، وتنتهج جهود حثيثة للحفاظ على المنطقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية".

وأضاف: "مصر واصلت تنفيذ عملية سيناء 2018، وهي الأكبر في مكافحة الإرهاب، حيث تجلى النجاح خلال 2019 في ضرب إمكانيات التنظيمات الإرهابية بشكل يكاد يكون كاملا"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة بذلت جهودًا كبيرة على المحور الجنوبي الغربي.

وأردف: "وزارة الداخلية كانت حاضرة بقوة خلال 2019، حيث حطمت قدرات التنظيمات الإرهابية بشكل كبير"، نافيًا ما يتردد حول حدوث حروب ومواجهات عسكرية بالمنطقة، في ظل ظهور فكرة الحرب بالوكالة، واستخدام الأسلحة غير التقليدية، والأشكال غير النمطية في صناعة التهديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد عكاشة: نسب الجرائم في مصر متدنية ولا تفزع (فيديو)

خبراء من مصر والبحرين ينتقدون سياسات قطر

عكاشة: المركز المصري للفكر قادر على تدريب جيل جديد من الباحثين

خالد عكاشة: مصر تولي أهمية كبيرة للأزمة في ليبيا

موضوعات متعلقة

منذ يومين

مصدر: إعلان منح أصحاب «بطاقات التموين» 1250 جنيهًا قريبًا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

إبراهيم فرح يدخل المستشفى فى تركيا.. وأنقرة ترفض إعادته للقاهرة

منذ يوم

«الدستور» تنفرد بتفاصيل مبادرة «اشتري مصري».. 1250 جنيهًا لكل مواطن

منذ حوالي 7 ساعات

السيسى يصدر قرارًا جمهوريًا بإنشاء «جامعة رشيد»

الصور

image description

أقباط بورسعيد يشاركون في قداس رأس السنة الميلادية (صور)

image description

مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس

image description

مواطنون يحتفلون برأس السنة بمحيط أشجار «كريسماس» في بورسعيد (صور)

image description

محافظ الغربية: نقل رئيس الوحدة المحلية بالشين لسوء الأداء

image description

أسعار بابا نويل و«شجرة الميلاد» بالمحلات (صور)

الأكثر قراءة

سيخ يخترق قلب عضو بفرقة سليم سحاب في المعادي

إصابة 3 في اصطدام قطار بـ3 سيارات بالإسكندرية

بالأسماء.. تفاصيل أكبر حركة تنقلات في شركات البترول

«2000 دولار شهريًا».. القصة الكاملة لمرتزقة أردوغان في ليبيا

أيام زمان

هكذا انتهت حياة منيرة المهدية.. «قاتلة تحمل مسدسًا»

أسمهان ومحمد التابعي.. أسرار قصة حب انتهت بـ«سكتة قلبية»

عادات نجيب محفوظ في الشتاء

لهذه الأسباب.. يرفض نجيب محفوظ ارتداء «الكرافتة»

نجم الساعة

نجدة الطفل: قدمنا 20 ألف بلاغ 3.4% منها زواج أطفال

الصحة

دراسة: السكريات تفرز هرمونات منبه تدفعك للاستيقاظ

أعراض خطيرة للأحذية الرياضية الحديثة

احذر.. زيت جوز الهند يهدد صحة القلب

بدائل النيكوتين للإقلاع عن التدخين تتوقف على سلوك المدخن

الرئيس نيوز

انتصار السيسى: كل عام ونحن جميعا متمسكون بأحلامنا وآمالنا

14 مظليا يحلقون فى محيط برج خليفة احتفالا بالعام الجديد 2020

توقف حركة القطارات بالإسكندرية بعد حادث تصادم وإصابة 3 أشخاص

السيسى للشعب المصرى: آمالى أن يكون العام الجديد عام خير وبناء وتماسك

منوعات

أفضل رسائل مواقع التواصل الاجتماعي للتهنئة بالعام الجديد

أفضل 4 أدعية لاستقبال 2020: «اللهم لا تفجعنا بفقد أحد»

10 طرق.. كيف تستقبل 2020 بإيجابية؟

طالبة روسية.. تعرف على شبيهة "جينيفر لوبيز"

كشكول

احتفالية بمناسبة العام الجديد للطلاب الوافدين بالمركز الثقافي المصري

هل تستطيع الجامعات تطبيق النظام الإلكتروني؟ طلاب وأساتذة يجيبون

بالصور.. التعليم الفني بأسيوط ينفذ مبادرة لتجميل الشوارع

وكيل تعليم الفيوم يتابع تدريب مهارات اللغة الفرنسية بالمديرية

إسلام سياسي

شيخ الطريقة الكركرية يبدأ رحلته الدعوية فى فرنسا بحضور مريدى ومريدات الطريقة

فى أول تصريح له..«أبوالعزائم»: الشباب المطالبين بإسقاط الأعلى للصوفية "مغيبون وسنحاسبهم بالقانون"

العراق: مقتل 7 من تنظيم داعش فى منطقة الجزيرة

متزعم الحراك الصوفى: حملة اسقاط "الأعلى للصوفية" تهدف لإعادة التصوف لمكانته الحقيقية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
سامحنا يا سيدى.. إننا نغير موعد ميلادك
ثروت الخرباوي
رسالة إلى السيد المسيح فى عيد مولده
منى رجب
سنة جديدة بروح جديدة
لواء.حمدى البطران
فى خيمة صفوان
المزيد

الثقافة

إصدار أول كتيب يترجم اللغة النوبية إلى 3 لغات

ثقافة المنيا تحتفل بالعام الميلادي الجديد (صور)

حصاد «الأوبرا والتنمية الثقافية وأكاديمية الفنون» في 2019

أسماء الفائزين في جوائز صالون الشباب الدورة 30

صفحتنا ع الفيس بوك