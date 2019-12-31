خالد عكاشة يكشف جهود مصر في مواجهة الإرهاب خلال 2019 (فيديو)

أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر بذلت جهودا دبلوماسية على أعلى مستوى، بملف الأزمة الليبية.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مصر تلعب دورها تجاه الأزمة الليبية بوعي شديد، وتنتهج جهود حثيثة للحفاظ على المنطقة بالتعاون مع جامعة الدول العربية".



وأضاف: "مصر واصلت تنفيذ عملية سيناء 2018، وهي الأكبر في مكافحة الإرهاب، حيث تجلى النجاح خلال 2019 في ضرب إمكانيات التنظيمات الإرهابية بشكل يكاد يكون كاملا"، مشيرا إلى أن القوات المسلحة بذلت جهودًا كبيرة على المحور الجنوبي الغربي.



وأردف: "وزارة الداخلية كانت حاضرة بقوة خلال 2019، حيث حطمت قدرات التنظيمات الإرهابية بشكل كبير"، نافيًا ما يتردد حول حدوث حروب ومواجهات عسكرية بالمنطقة، في ظل ظهور فكرة الحرب بالوكالة، واستخدام الأسلحة غير التقليدية، والأشكال غير النمطية في صناعة التهديد.

