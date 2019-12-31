محمد عبده يتألق في «ليلة عرب الطرب» بموسم الرياض

أحيا الفنان محمد عبده، حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات "ليلة عرب الطرب"، على المسرح المسمى باسمه في البوليفارد ضمن حفلات شتاء الرياض، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، ليختتم بها فنان العرب حفلات عام 2019.



وتألق محمد عبده، خلال الحفل المقام حاليًا بباقة مميزة من أهم أغانيه التي اشتهر بها منذ بدء مسيرته الفنية وحتى الآن.



يذكر أن الهيئة العامة للترفيه، كانت قد افتتحت مسرحا باسم الفنان محمد عبده، في وسط الرياض، ويسع 22 ألف متفرج، ووجه محمد عبده رسالة شكر لقادة المملكة والمسئولين عن هيئة الترفيه الحكومية، على ما تقوم به لدعم الثقافة والفنون وفي البلاد، خاصة رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ.

